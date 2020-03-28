Два новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Новосибирской области

Таким образом, число зараженных на территории региона выросло до семи, говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области.

"По данным оперативного штаба, 28 марта в Новосибирской области выявлено еще два случая заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первая пациентка - дочь ранее госпитализированной с коронавирусом женщины, вернувшейся 20 марта из Великобритании. Дочь провела с ней около суток и 23 марта также была доставлена в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Сегодня диагноз подтвердился.

Вторая пациентка 20 марта вернулась из Таиланда. 23 марта она заметила симптомы ОРВИ и обратилась к медикам, однако от госпитализации отказалась. Сегодня тест подтвердил у нее наличие инфекции.

Число людей, зараженных коронавирусом в Новосибирской области, выросло до семи. В настоящее время ожидают результатов тестирования 36 человек, в том числе - 11 детей.