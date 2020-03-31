СК в Хакасии возбудил дело по факту повреждения глаз школьников при дезинфекции класса

ТАСС, 31 марта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту повреждения роговицы глаз второклассников школы № 20 в Абакане в Хакасии при дезинфекции кабинета бактерицидной ультрафиолетовой (УФ) лампой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

27 февраля в классе проводили бактерицидную обработку в присутствии 29 детей. При этом дезинфекция УФ-лампами в присутствии людей проводиться не должна, так как может быть опасна для зрения. По данным Роспотребнадзора, 10 детей получили ожоги роговицы глаз.

"По результатам процессуальной проверки сообщения региональных СМИ о получении учениками 2 "Б" класса МБОУ СОШ №20 телесных повреждений в виде ожогов лица и глаз в результате воздействия бактерицидного облучателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, бактерицидный облучатель в кабинет принесла замдиректора школы. УФ-лампа работала около трех часов, 24 ребенка потом пожаловались на жжение в глазах, покраснения кожи на лице и руках.