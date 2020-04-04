Количество случаев заражения коронавирусом за сутки в Алтайском крае выросло до семи

БАРНАУЛ, 4 апреля. /ТАСС/. Три новых подтвержденных случая коронавирусной инфекции выявлено за минувшие сутки в Алтайском крае. Таким образом, на сегодня в регионе уже семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Первый случай коронавируса в Алтайском крае был зарегистрирован 29 марта у женщины, вернувшейся из Доминиканской Республики. В регионе действует режим самоизоляции - гражданам до 65 лет рекомендуется не выходить из дома без лишней необходимости, для людей от 65 лет самоизоляция обязательна. Школьникам каникулы продлены до 12 апреля включительно, далее образовательный процесс будет идти в дистанционном режиме.

"Оперативный штаб Алтайского края сообщил о трех новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе. Какой-то связи с первыми заболевшими у данных граждан пока не прослеживается. Положительные результаты анализов подтверждены государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Таким образом, в настоящее время в Алтайском крае уже семь заболевших", - сообщает пресс-служба правительства.

Все заболевшие находятся в инфекционном отделении городской больницы №5 Барнаула. По информации Минздрава Алтайского края состояние всех больных удовлетворительное. Проводятся противоэпидемические мероприятия, уточняется круг контактных лиц.

В России по состоянию на 3 апреля было зафиксировано 4149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск 3 апреля, умерли 34 человека, вечером штаб сообщил о смерти еще четырех пациентов в Москве. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.