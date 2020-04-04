В Красноярском крае некоторые предприятия возобновят работу в режиме самоизоляции

КРАСНОЯРСК, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Красноярского края со следующей недели разрешили некоторым предприятиям возобновить работу в режиме самоизоляции. Об этом в субботу говорится в обращении губернатора региона Александра Усса к жителям.

В крае, где зарегистрированы 25 случаев коронавирусной инфекции, с 31 марта и до особого распоряжения действует режим самоизоляции. Гражданам запрещено выходить из дома без уважительной причины.

"Мною подписан указ, существенно расширяющий перечень видов организаций, деятельность которых будет разрешена уже со следующей недели. В их числе непрерывно действующие предприятия энергетики и теплоснабжения; медицинские организации и организации социального обслуживания; печатные и электронные СМИ; организации строительной, сельскохозяйственной, лесной, дорожной отраслей и многие другие. Кроме того, смогут выполнять свои обязанности сотрудники, которые ведают вопросами безопасности и поддерживают системы жизнеобеспечения в тех хозяйствующих субъектах, деятельность которых ограничена. Вновь откроются зоомагазины и ветеринарные клиники", - сказал Усс.

Он также добавил, что продолжат работу магазины с продуктами питания и товарами первой необходимости. Будет работать общественный транспорт и службы доставки. Будут совершаться экстренные и неотложные нотариальные действия. В пресс-службе правительства края уточнили журналистам, что конкретный список будет в указе губернатора, который опубликуют в субботу.

"Мы вступаем в начальную стадию эпидемии, и как она будет развиваться, сказать не может никто. Не исключаю, что потребуются дополнительные ограничения. Например, контроль въезда и выезда из городов и поселков края, временная изоляция (карантин) для пассажиров, прибывающих из городов со сложной эпидемиологической обстановкой. В то же время для ряда населенных пунктов в северных территориях и в сельской местности этот режим можно ослабить", - сказал Усс, подчеркнувший, что по ним решения будут приниматься отдельно.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.