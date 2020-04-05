В ЗАТО Железногорск под Красноярском выявили первый случай коронавируса

КРАСНОЯРСК, 5 апреля. /ТАСС/. В закрытом административно-территориальном образовании Железногорск в Красноярском крае подтвержден первый случай коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Красноярском крае зарегистрировано 29 случаев коронавируса, четыре из них подтверждены за последние сутки. Четверо больных выздоровели. Двоим пациентам потребовалась кислородная поддержка.

"[За сутки] плюс четверо: из них трое - Красноярск, один - Железногорск", - сообщили в пресс-службе.

Ранее мэр Железногорска Игорь Куксин сообщил в соцсетях, что предварительные анализы показали, что двое железногорцев заражены коронавирусной инфекцией. Это семья, которая недавно вернулась из Испании.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 389 случаев заражения, выздоровели 355 человека, умерли 45. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.