В Томске разыскивают женщину, родившую и бросившую дочь в подъезде

ТОМСК, 14 апреля. /ТАСС/. Сотрудники СК РФ по Томской области объявили в розыск женщину, которая в январе 2020 года родила и оставила в подъезде одного из домов областного центра свою дочь. Следователи подозревают, что женщина хотела убить девочку, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее пресс-служба департамента здравоохранения сообщала, что неизвестная женщина родила ребенка в подъезде многоквартирного дома в Томске, после чего оставила младенца и исчезла. Новорожденную девочку обнаружили жильцы дома. Региональным следственным управлением СК РФ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ ("Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка").

"Следственным управлением СК РФ по Томской области <…> разыскивается женщина, родившая и оставившая 18 января 2020 года своего новорожденного ребенка женского пола в подъезде № 7 дома № 2 по улице Бирюкова в Томске", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в данном деле она проходит в статусе подозреваемой. На вид ей 17-20 лет, рост 155-165 см, среднего телосложения, похожа на русскую. У девушки были темные (крашенные) волосы ниже плеч, из других примет - округлое лицо, темные глаза и курносый нос. Одета подозреваемая была в вязанную шапку, белый пуховик и черные брюки.

"Граждан, располагающих сведениями о местонахождении разыскиваемой, а также сведениями о женщинах, находившихся в состоянии беременности, и по прошествии времени не имеющих ребенка, просим сообщить в следственное управление СК РФ по Томской области по телефонам", - отмечает пресс-служба.