{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Томске разыскивают женщину, родившую и бросившую дочь в подъезде

СК возбудил уголовное дело

ТОМСК, 14 апреля. /ТАСС/. Сотрудники СК РФ по Томской области объявили в розыск женщину, которая в январе 2020 года родила и оставила в подъезде одного из домов областного центра свою дочь. Следователи подозревают, что женщина хотела убить девочку, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее пресс-служба департамента здравоохранения сообщала, что неизвестная женщина родила ребенка в подъезде многоквартирного дома в Томске, после чего оставила младенца и исчезла. Новорожденную девочку обнаружили жильцы дома. Региональным следственным управлением СК РФ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ ("Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка").

"Следственным управлением СК РФ по Томской области <…> разыскивается женщина, родившая и оставившая 18 января 2020 года своего новорожденного ребенка женского пола в подъезде № 7 дома № 2 по улице Бирюкова в Томске", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в данном деле она проходит в статусе подозреваемой. На вид ей 17-20 лет, рост 155-165 см, среднего телосложения, похожа на русскую. У девушки были темные (крашенные) волосы ниже плеч, из других примет - округлое лицо, темные глаза и курносый нос. Одета подозреваемая была в вязанную шапку, белый пуховик и черные брюки.

"Граждан, располагающих сведениями о местонахождении разыскиваемой, а также сведениями о женщинах, находившихся в состоянии беременности, и по прошествии времени не имеющих ребенка, просим сообщить в следственное управление СК РФ по Томской области по телефонам", - отмечает пресс-служба.

Теги
РоссияТомская область
Реклама на ТАСС
Кинзелюкский водопад в Красноярском крае получил статус памятника природы
На прилегающей к нему территории запрещены заготовка древесины, охота, строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач, зданий и сооружений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС