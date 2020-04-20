Экс-главу новосибирского Биотехнопарка отпустили под домашний арест

НОВОСИБИРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска отпустил под домашний арест экс-главу новосибирского Биотехнопарка Владимира Кожевникова, который подозревался в даче взятки в размере 2,6 млн рублей при приеме оборудования Биотехнопарка, позднее статья была заменена на мошенничество. Об этом сообщил журналистам председатель Новосибирской городской коллегии адвокатов Александр Балян.

Кожевников был арестован в августе 2019 года по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки"). Как сообщил Балян, следствие утверждало, что Кожевников подозревался в даче взятки в размере 2,6 млн рублей при приеме оборудования, поставленного в Биотехнопарк.

"Центральный районный суд Новосибирска по инициативе защиты, поддержанной следствием, изменил меру пресечения Кожевникову Владимиру Николаевичу. Вместо содержания под стражей бывшего генерального директора АО "Управляющая компания Биотехнопарка" перевели под домашний арест", - сообщил Балян.

В начале апреля с Кожевникова были сняты обвинения во взятке как неподтвержденные. Теперь Кожевников вместе с другим фигурантом дела - Шелеметьевым - привлечены в качестве обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") в отношении гендиректора ООО "Медхолдинггрупп" Татьяны Франк. Адвокаты настаивают на полной невиновности.

Биотехнопарк - проект правительства Новосибирской области и администрации наукограда Кольцово по созданию научно-производственной площадки, которая аккумулирует компании разработчиков, исследования и производства в биотехнологиях и смежных областях. Вложения в проект составили почти 1,2 млрд рублей. В 2018 году Контрольно-счетная палата Новосибирской области выявила в работе организации ряд нарушений, в том числе в части закупок оборудования. В конце прошлого года в Биотехнопарке сменилось руководство, власти поставили перед новой командой задачу выйти на самоокупаемость.