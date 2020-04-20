Торговля в Сибири перестраивает работу из-за спроса на онлайн-покупки на фоне коронавируса

ТАСС, 20 апреля. Интернет-магазины и курьеская доставка стремительно набирают популярность в условиях всеобщей самоизоляции. Предпринимателям в регионах Сибири приходится оперативно перестраивать свою работу, чтобы успевать выполнять заказы и не потерять покупателя, который в несколько раз чаще стал делать покупки онлайн, приобретая таким образом одежду, продукты питания, книги, товары для дома и даже саженцы, рассказали ТАСС представители ритейла.
Продуктовые доставки
К традиционным сетям курьерской доставки готовых блюд и продуктов питания в Сибири уже привыкли. Однако с введением ограничительных мер они начали испытывать огромный рост нагрузки, и отлаженные системы обслуживания клиентов начали давать сбои.
"Когда был введен режим самоизоляции, пошел шквал заказов, нам пришлось очень быстро адаптировать систему, были некоторые сбои в доставке. На начало прошлой недели рост интернет-заказов составлял от трех до четырех раз (по сравнению с периодом до введения режима самоизоляции). Сейчас мы урегулировали систему", - рассказали ТАСС в иркутской сети супермаркетов "Слата".
В первые дни из-за резкого повышения спроса на интернет-покупки торговая сеть не могла осуществлять доставку в день поступления заказа. Чтобы увеличить скорость обслуживания, компания перепрофилировала два магазина в Иркутске в пункты сбора онлайн-заказов и предусмотрела для покупателей возможность самовывоза. В Иркутске услуга доставки у "Слаты" существует давно, а в других крупных городах региона - Братске, Ангарске и Шелехове компания запустила ее уже в период пандемии.
В Кемеровской области региональная торговая сеть "Бегемаг" до пандемии не практиковала доставку продуктов и готовой еды собственного производства, однако в новых реалиях пришлось внедрить и такой формат работы. Ранее сервисы по доставке продуктов в Кемерове предлагали только гипермаркеты крупных федеральных сетей. "Заказать можно как продукты, так и готовые блюда от нашей кухни, кроме табачных изделий и алкогольной продукции", - рассказали ТАСС в компании.
Впервые доставку опробовала и новосибирская компания "Био-Веста", специализирующаяся на производстве детского питания и пробиотиков. Продукцию доставляет водитель в фирменной одежде, защитной маске и перчатках. "С начала самоизоляции мы почувствовали сокращение продаж через магазины. Поскольку мы продаем детское питание, понятно, что многие мамы с опаской стали посещать торговые точки. Мы организовали доставку, на это ушла примерно неделя", - рассказал ТАСС основатель компании Владислав Ильин.
Аграрии Томской области тоже начали доставлять свою продукцию жителям региона. Раньше, за исключением доставки готовых блюд, подобным образом в области работали только заведения общепита и производители сладостей. Сибирская аграрная группа, крупный производитель мяса, организовала доставку мяса и полуфабрикатов, сообщили на сайте компании.
Одежда, книги и саженцы
Не только продуктовый ритейл, но и компании, специализирующиеся на продаже других товаров, наладили или усилили менее востребованные ранее системы доставки заказов на дом. В Барнауле в период пандемии набирает популярность услуга доставки одежды. По словам владелицы одного из магазинов одежды Ольги Маниной, ей и персоналу пришлось очень быстро перестроиться, чтобы продолжать зарабатывать. Курьеры, которые доставляют заказы покупателям, обеспечены необходимым средствами защиты - масками и перчатками.
"Мы готовим свой сайт, который запустим в полноценную работу. Был страх, но мы понимаем, что кризис - время для возможностей, бизнес сможет выйти на новый уровень", - рассказала Манина.
Крупнейший книжный магазин "КапиталЪ" в Новосибирске давно предоставляет покупателям услугу по доставке, а в период пандемии спрос на этот сервис вырос на 30%, сообщил ТАСС представитель компании. Более чем на треть выросло и количество заказов с доставкой курьером у питомника "Омский садовод", который выращивает районированные саженцы плодово-ягодных культур и продает их с доставкой по всей Сибири.
В иной ситуации оказались некоторые продавцы строительных материалов. В новосибирской компании "Колизей строй", которая реализует стройматериалы собственного производства, ТАСС сообщили, что покупатели перешли в режим дистанционных покупок с доставкой, но заказов стало меньше. "Сейчас в основном заявки оставляют постоянные клиенты. На данный момент штат работников сокращать не пришлось. Мы прогнозируем, что при с продлением режима количество заказов продолжит снижаться", - рассказали в компании.
По данным территориальных подразделений Роспотребнадзора, по состоянию на утро 20 апреля в регионах Сибирского федерального округа зарегистрировано 774 случая заражения новым коронавирусом. Выздоровели 83 человека, умерли шесть пациентов с коронавирусом, ожидаются результаты исследования биоматериала еще двух умерших. В Сибири больше всего случаев заражения зарегистрировано в Красноярском крае - 306.