Торговля в Сибири перестраивает работу из-за спроса на онлайн-покупки на фоне коронавируса

ТАСС, 20 апреля. Интернет-магазины и курьеская доставка стремительно набирают популярность в условиях всеобщей самоизоляции. Предпринимателям в регионах Сибири приходится оперативно перестраивать свою работу, чтобы успевать выполнять заказы и не потерять покупателя, который в несколько раз чаще стал делать покупки онлайн, приобретая таким образом одежду, продукты питания, книги, товары для дома и даже саженцы, рассказали ТАСС представители ритейла. Продуктовые доставки К традиционным сетям курьерской доставки готовых блюд и продуктов питания в Сибири уже привыкли. Однако с введением ограничительных мер они начали испытывать огромный рост нагрузки, и отлаженные системы обслуживания клиентов начали давать сбои. "Когда был введен режим самоизоляции, пошел шквал заказов, нам пришлось очень быстро адаптировать систему, были некоторые сбои в доставке. На начало прошлой недели рост интернет-заказов составлял от трех до четырех раз (по сравнению с периодом до введения режима самоизоляции). Сейчас мы урегулировали систему", - рассказали ТАСС в иркутской сети супермаркетов "Слата".

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В первые дни из-за резкого повышения спроса на интернет-покупки торговая сеть не могла осуществлять доставку в день поступления заказа. Чтобы увеличить скорость обслуживания, компания перепрофилировала два магазина в Иркутске в пункты сбора онлайн-заказов и предусмотрела для покупателей возможность самовывоза. В Иркутске услуга доставки у "Слаты" существует давно, а в других крупных городах региона - Братске, Ангарске и Шелехове компания запустила ее уже в период пандемии. В Кемеровской области региональная торговая сеть "Бегемаг" до пандемии не практиковала доставку продуктов и готовой еды собственного производства, однако в новых реалиях пришлось внедрить и такой формат работы. Ранее сервисы по доставке продуктов в Кемерове предлагали только гипермаркеты крупных федеральных сетей. "Заказать можно как продукты, так и готовые блюда от нашей кухни, кроме табачных изделий и алкогольной продукции", - рассказали ТАСС в компании. Впервые доставку опробовала и новосибирская компания "Био-Веста", специализирующаяся на производстве детского питания и пробиотиков. Продукцию доставляет водитель в фирменной одежде, защитной маске и перчатках. "С начала самоизоляции мы почувствовали сокращение продаж через магазины. Поскольку мы продаем детское питание, понятно, что многие мамы с опаской стали посещать торговые точки. Мы организовали доставку, на это ушла примерно неделя", - рассказал ТАСС основатель компании Владислав Ильин. Аграрии Томской области тоже начали доставлять свою продукцию жителям региона. Раньше, за исключением доставки готовых блюд, подобным образом в области работали только заведения общепита и производители сладостей. Сибирская аграрная группа, крупный производитель мяса, организовала доставку мяса и полуфабрикатов, сообщили на сайте компании. Одежда, книги и саженцы Не только продуктовый ритейл, но и компании, специализирующиеся на продаже других товаров, наладили или усилили менее востребованные ранее системы доставки заказов на дом. В Барнауле в период пандемии набирает популярность услуга доставки одежды. По словам владелицы одного из магазинов одежды Ольги Маниной, ей и персоналу пришлось очень быстро перестроиться, чтобы продолжать зарабатывать. Курьеры, которые доставляют заказы покупателям, обеспечены необходимым средствами защиты - масками и перчатками.

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