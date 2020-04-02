Компании в СЗФО на фоне пандемии спонсируют покупку медтехники, а рестораны - раздают еду

ТАСС, 2 апреля. Предприятия в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) начали направлять больницам деньги на покупку медицинской техники, а также бесплатно раздавать маски и антисептики. Чтобы самоизоляция для граждан проходила комфортнее, кафе и рестораны бесплатно развозят людям обеды, а волонтеры - цветы именинникам, сообщили ТАСС в пресс-службах ведомств и организаций.
Помощь предприятий и новые технологии
Крупные компании и частный бизнес стараются вносить свой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Так, Архангельский ЦБК и Группа компаний "Титан" направят 20 млн рублей для помощи региональной медицине. Руководством "Группы компаний УЛК" (Архангельская область) принято решение выделить в общей сложности 22 млн рублей всем районам, где работают предприятия холдинга, на приобретение оборудования, средств защиты и профилактики для врачей и медперсонала. "5 млн рублей уже направлено Устьянской ЦРБ, в самое ближайшее время такая же сумма - 5 млн - будет перечислена Вельскому району, по 3 млн получат Плесецкий, Пинежский и Виноградовский районы Архангельской области и Пестовский район Новгородской области", - говорится в сообщении пресс-службы компании.
В Вологодской области, где развернули два госпиталя для больных коронавирусной инфекцией, с их оснащением также помогли крупные предприятия. Одна из ведущих мировых IT-компаний Playrix (ее основатели, братья Игорь и Дмитрий Бухманы родом из Вологды) выделила 25 млн рублей на покупку аппаратов ИВЛ и передвижных рентгеновских комплексов. Откликнулись также компании "Северсталь" и "Фосагро". В Мурманской области компания "ФосАгро" закупила партию тестов для диагностики коронавируса для Кировска и Апатитов, Кольская ГМК выделила благотворительную помощь медицинским учреждениям и администрациям Мончегорска и Печенгского района на сумму более 100 млн рублей (на эти деньги предполагается купить 12 аппаратов ИВЛ).
Научные учреждения также подключились к борьбе с распространением инфекции. Исследователи Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта в Калининграде изготовили маски с напылением наносеребра, имеющие высокую антибактериальную и противовирусную активность, сообщила пресс-служба вуза. "В день мы можем изготовить порядка 500 таких масок, но есть потенциал для увеличения масштабов до нескольких тысяч в день", - отметили в БФУ, добавив, что в ближайшие дни маски будут изготовлены для сотрудников университета, а также лиц преклонного возраста, которым университет планирует оказать помощь.
В Санкт-Петербурге в период пандемии Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт (ГосНИИхиманалит, входит в Ростех) организовал на своей территории изготовление и бесплатную раздачу дезинфицирующих средств для жителей города. Институт будет выдавать около 2 тыс. литров дезинфектора в день, сообщил ТАСС в среду гендиректор института Анатолий Акулов.
Наказания для нарушителей и помощь в самоизоляции
В большинстве регионов округа для всех граждан или отдельных категорий жителей действует режим самоизоляции, он не введен только в Ненецком автономном округе, где пока не выявлено ни одного зараженного коронавирусом. Также главы большинства регионов СЗФО подписали документы о приостановке работы торговых центров, кафе, ресторанов, оставив работающими лишь продуктовые магазины, аптеки, заправочные станции. Однако выполнять предписанные меры готовы пока не все торговые точки и предприятия общепита, нарушителей выявляют и прерывают их работу принудительно. Так, Великоустюгский районный суд приостановил на 90 суток работу бара "Старый Мюнхен" в Великом Устюге из-за нарушения режима карантина, но заведению разрешено обслуживать навынос и доставлять заказы.
В Карелии вопреки запрету продолжили работу как минимум два крупных строительных магазина, а также один из крупнейших торговых центров Петрозаводска, что объяснили наличием в ассортименте предметов гигиены. Псковские власти также принудительно приостановили работу двух организаций, которые работали вопреки указу президента о введении выходных дней. В частности, такие меры были приняты к заводу "Элементум" и к санаторию "Хилово".
Чтобы жители регионов не испытывали трудностей во время вынужденной самоизоляции и приостановки работы большинства магазинов и кафе, им на помощь приходят сами бизнесмены и волонтеры. Местный ресторанный комплекс в Новгородской области запустил благотворительную акцию - его сотрудники ежедневно развозят 100 порций бесплатной еды. Как сообщил ТАСС представитель ресторана, за первый день поступило около 600 звонков. "Мы пока рассчитываем свои силы на месяц, запущена она благотворительная акция 31 марта. Мы никак не разделяем обратившихся и надеемся на сознательность жителей города, что будут звонить те, кому действительно нужна помощь", - сказал собеседник агентства.
Добровольцы помогают гражданам в самоизоляции и в других регионах округа. Бывают и необычные заявки. Например, в среду, 1 апреля, на горячую линию обратилась жительница Калининграда, которая сообщила, что у ее соседки юбилей - 75 лет. Эта женщина приехала из Латвии, чтобы заботится о своем отце - ему 94 года - и не смогла вернуться домой из-за пандемии. "Волонтеры поздравили именинницу букетом цветов и рассказали, что в любое время она может к ним обратиться", - сообщили в пресс-службе областного правительства.
В Петербурге Центр городских волонтеров также набирает желающим помогать пожилым людям. Как сообщили в пресс-службе хоккейного клуба СКА, к акции присоединились игроки команды. "Игроки СКА покупают и отправляют пожилым людям наборы продуктов, чтобы они, будучи в группе риска, не выходили в магазин, а оставались дома", - сообщили в пресс-службе клуба.
В СЗФО за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом, по данным Роспотребнадзора, выросло с 250 до 299. Наибольшее число зараженных - в Санкт-Петербурге (147 человек, 22 новых случая). Также много зараженных в Коми - 56 (два новых случая за сутки), при этом 55 из них выявлено в закрытой на карантин Эжвинской больнице. Следователи СК РФ по региону начали проверку публикаций в местных СМИ о том, что источником заражения в больнице мог стать врач.