Компании в СЗФО на фоне пандемии спонсируют покупку медтехники, а рестораны - раздают еду

ТАСС, 2 апреля. Предприятия в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) начали направлять больницам деньги на покупку медицинской техники, а также бесплатно раздавать маски и антисептики. Чтобы самоизоляция для граждан проходила комфортнее, кафе и рестораны бесплатно развозят людям обеды, а волонтеры - цветы именинникам, сообщили ТАСС в пресс-службах ведомств и организаций. Помощь предприятий и новые технологии Крупные компании и частный бизнес стараются вносить свой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Так, Архангельский ЦБК и Группа компаний "Титан" направят 20 млн рублей для помощи региональной медицине. Руководством "Группы компаний УЛК" (Архангельская область) принято решение выделить в общей сложности 22 млн рублей всем районам, где работают предприятия холдинга, на приобретение оборудования, средств защиты и профилактики для врачей и медперсонала. "5 млн рублей уже направлено Устьянской ЦРБ, в самое ближайшее время такая же сумма - 5 млн - будет перечислена Вельскому району, по 3 млн получат Плесецкий, Пинежский и Виноградовский районы Архангельской области и Пестовский район Новгородской области", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

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В Вологодской области, где развернули два госпиталя для больных коронавирусной инфекцией, с их оснащением также помогли крупные предприятия. Одна из ведущих мировых IT-компаний Playrix (ее основатели, братья Игорь и Дмитрий Бухманы родом из Вологды) выделила 25 млн рублей на покупку аппаратов ИВЛ и передвижных рентгеновских комплексов. Откликнулись также компании "Северсталь" и "Фосагро". В Мурманской области компания "ФосАгро" закупила партию тестов для диагностики коронавируса для Кировска и Апатитов, Кольская ГМК выделила благотворительную помощь медицинским учреждениям и администрациям Мончегорска и Печенгского района на сумму более 100 млн рублей (на эти деньги предполагается купить 12 аппаратов ИВЛ). Научные учреждения также подключились к борьбе с распространением инфекции. Исследователи Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта в Калининграде изготовили маски с напылением наносеребра, имеющие высокую антибактериальную и противовирусную активность, сообщила пресс-служба вуза. "В день мы можем изготовить порядка 500 таких масок, но есть потенциал для увеличения масштабов до нескольких тысяч в день", - отметили в БФУ, добавив, что в ближайшие дни маски будут изготовлены для сотрудников университета, а также лиц преклонного возраста, которым университет планирует оказать помощь. В Санкт-Петербурге в период пандемии Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт (ГосНИИхиманалит, входит в Ростех) организовал на своей территории изготовление и бесплатную раздачу дезинфицирующих средств для жителей города. Институт будет выдавать около 2 тыс. литров дезинфектора в день, сообщил ТАСС в среду гендиректор института Анатолий Акулов. Наказания для нарушителей и помощь в самоизоляции В большинстве регионов округа для всех граждан или отдельных категорий жителей действует режим самоизоляции, он не введен только в Ненецком автономном округе, где пока не выявлено ни одного зараженного коронавирусом. Также главы большинства регионов СЗФО подписали документы о приостановке работы торговых центров, кафе, ресторанов, оставив работающими лишь продуктовые магазины, аптеки, заправочные станции. Однако выполнять предписанные меры готовы пока не все торговые точки и предприятия общепита, нарушителей выявляют и прерывают их работу принудительно. Так, Великоустюгский районный суд приостановил на 90 суток работу бара "Старый Мюнхен" в Великом Устюге из-за нарушения режима карантина, но заведению разрешено обслуживать навынос и доставлять заказы.

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