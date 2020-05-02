В Красноярске закрыли на карантин общежитие, где выявили 19 человек с коронавирусом

КРАСНОЯРСК, 2 мая. /ТАСС/. Коронавирус подтверждили у 19 жителей общежития в Красноярске, в здании ввели карантин. Об сообщили ТАСС в субботу в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

"(В общежитии) 19 лабораторно подтвержденных случаев, из них 15 человек госпитализированы. Проводится медицинское наблюдение людей, в общежитии введен карантин", - сказал собеседник агентства.

По данным властей, из 61 прописанного фактически в здании проживают 42 человека. На данный момент люди всем необходимым обеспечены. В здании провели дезинфекцию, соблюдение режима контролирует полиция.

Как пояснили в ведомстве, общежитие находится по адресу ул. Краснопресненская, 31. По словам собеседника агентства, здание огорожено лентой, по периметру стоят правоохранители. Одна семья с двумя детьми отказалась госпитализироваться в медучреждение.

"Семья проживает в доме на самоизоляции, они госпитализированы амбулаторно - у них легкая форма (заболевания). Их ежедневно осматривают медики", - пояснили в ведомстве.

По данным оперштаба Красноярского края, коронавирус на 2 мая выявлен у 746 жителей - за последние сутки прибавилось 50 случаев. За все время обнаружения вируса в регионе вылечены 146 человек, умерли девять.