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Пандемия коронавируса нового типа

В Омске переводят пациентов из больницы, где могла произойти вспышка коронавируса

В лечебные учреждения соответствующего профиля перенаправляют пациентов пульмонологического отделения больницы №1 им. Кабанова

ОМСК, 3 мая. /ТАСС/. Медики переводят пациентов пульмонологического отделения омской городской клинической больницы №1 им. Кабанова в другие больницы города в связи с подозрением распространения в отделении коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав Омской области.

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В воскресенье в местных СМИ появилась информация, что коронавирус обнаружен у работников одного из главных медучреждений города - больницы №1 им. Кабанова.

"На данный час происходит перераспределение пациентов пульмонологического отделения ГБ №1 по лечебным учреждениям соответствующего профиля. Эта мера необходима в связи с подозрением попадания в отделение COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток в отделении будет произведена санобработка, после чего оно возобновит свою работу. По состоянию на воскресенье в Омской области зарегистрировано 127 случаев коронавируса, 27 человек выздоровели, трое умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияОмская областьПандемия коронавируса нового типа
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