Суд отказал в иске жителей Иркутска, требовавших признать режим самоизоляции незаконным

ТАСС, 6 мая. Иркутский областной суд не удовлетворил требования жителей региона Валерия Тетерина и Виталия Плеханова признать незаконным введенный в области режим самоизоляции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного суда.

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Режим самоизоляции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции был введен в области 31 марта врио губернатора региона Игорем Кобзевым. В конце апреля Тетерин подал иск о признании режима незаконным. С аналогичным иском обратился в суд и Плеханов. Суд объединил оба иска в одно производство.

"В удовлетворении административных исковых требований отказано", - сказал представитель суда, добавив, что подробности будут сообщены позднее.

В Иркутской области выявлено 237 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 67 человек выздоровело, шесть умерли.