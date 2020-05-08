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СК возбудил уголовное дело после убийства двух мужчин на турбазе под Томском

Личность одного из убитых пока не установлена

ТОМСК, 8 мая. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после обнаружения тел двух мужчин с огнестрельными ранениями на туристической базе "Хардикова заимка" под Томском. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Томской области.

Как ранее сообщал региональный СК, пожар произошел на туристической базе "Хардикова заимка", которая принадлежит известному в Томской области предпринимателю Юрию Хардикову, на месте возгорания обнаружены тела двух погибших. Хардиков на своей странице в Facebook сообщил, что турбазу, вероятнее всего, подожгли целенаправленно, а двое погибших - сотрудники заимки.

"Следственными органами по факту обнаружения тел двоих мужчин с огнестрельными ранениями при тушении пожара в охотхозяйстве "Хардикова заимка" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")", - говорится в сообщении.

Личность одного из убитых была установлена, второго - еще уточняется. На месте происшествия работает следственная группа в составе следователей и следователей криминалистов следственного управления СК РФ по региону, сотрудники управления уголовного розыска регионального УМВД, а также эксперты-криминалисты полиции и бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области. "При осмотре места происшествия установлено, что сгорело восемь строений, расположенных на территории охотхозяйства. Предварительной причиной возгорания является поджог. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели", - отмечается в сообщении.

Турбаза "Хардикова заимка" находится в Томском районе на границе с Новосибирской областью, на берегу озера Большое. База пользуется популярностью у рыбаков и охотников.

Хардиков - российский предприниматель, почетный энергетик РФ, уроженец Томской области. С 1999 по 2006 годы работал в системе РАО "ЕЭС России", где возглавлял ряд крупных энергетических предприятий в регионах Сибири. С 2007 по 2009 годы занимал пост префекта Северного административного округа Москвы в правительстве Юрия Лужкова. Впоследствии в отношении Хардикова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Он несколько лет скрывался за границей, вернувшись после того, как дело было закрыто за отсутствием состава преступления.

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