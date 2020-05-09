Мини-парады Победы прошли 9 мая под окнами домов всех ветеранов войны в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 9 мая. /ТАСС/. Мини-парады Победы организовали 9 мая в Кузбассе во дворах домов ветеранов Великой Отечественной войны, в регионе сегодня проживают 426 ее участников. Парадные расчеты из военнослужащих прошли маршем под окнами ветеранов, а военные оркестры исполнили в их честь песни Победы, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

"В Кузбассе проживают 426 участников Великой Отечественной войны и для тех из них, кто сможет в День Победы подойти к окну или выйти на балкон, прошли персональные поздравления - мини-парады Победы. В них приняли участие парадные расчеты ГУ МЧС России по Кемеровской области, военнослужащие, волонтеры, главы муниципальных образований и депутаты. Участие в поздравлениях принимают более 1 тыс. человек", - рассказали в пресс-службе.

В одном из таких поздравлений в Кемерове принял участие и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он поздравил с Днем Победы участника Великой отечественной войны Валентину Крамаренко, которая после окончания школы десантников в 1942 году воевала на Северо-Западном фронте и служила в 7-й гвардейской Черкасской краснознаменной ордена Хмельницкого воздушно-десантной дивизии, которая участвовала в боях на 3-ем Украинском фронте. Кемеровчанка принимала участие в боях на Курской дуге, прошла Румынию, Венгрию, Югославию, Австрию. Война закончилась для нее в 1945 году в Вене. В 75-ю годовщину Победы военный оркестр исполнил под окнами Валентины Крамаренко песню композитора Давида Тухманова "День Победы".

"Спасибо Вам за то, что вы сделали. Мы гордимся Вами, любим, чтим и будем всегда помнить Ваш подвиг, передавать память о нем нашим детям и нашим внукам. Пока эта память жива, всегда будет крепкой и сильной наша страна", - сказал Цивилев.

Тех, ветеранов в Кузбассе, кто не смог подойти к окнам, поздравят по телефону. Это сделают главы городов и районов области, депутаты и губернатор.

В апреле 2020 года глава государства поручил министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной Площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы, из-за рисков, связанных с распространением коронавируса.