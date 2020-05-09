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75-летие Победы

В Омске поздравили концертом у дома ветерана, отметившего 94-летие в День Победы

Ветеран Николай Самойлов ушел на фронт добровольцем в 17 лет и стал снайпером. Он воевал в Карпатах, в Польше, Чехословакии и Венгрии

ОМСК, 9 мая. /ТАСС/. Сотрудники омской Росгвардии поздравили в субботу концертом и торжественным маршем с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Николая Самойлова, которому в этот день исполнилось 94 года.

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"Низкий поклон вам, воину-победителю, за ваш ратный труд. В вашем лице мы поздравляем всех ветеранов Великой Отечественной войны. И вечная память всем погибшим", - сказал, обращаясь к Самойлову, начальник территориального управления Росгвардии полковник Естай Джангунаков.

Сотрудники Росгвардии прошли торжественным маршем перед Самойловым, который принимал этот мини-парад перед подъездом своего дома. Выступление военного оркестра, исполнившего ряд военных песен и, конечно, знаменитую - "День Победы", собрало жителей всех близлежащих домов. Жильцы дома ставили детей на подоконники, чтобы они также могли посмотреть концерт, прохожие останавливались и слушали музыку.

"Это замечательно, что нашего Николая Филлиповича так поздравили. Это большой подарок и для него, и для всех нас. Конечно, [несмотря на отмену всех праздничных мероприятий,] сегодня все равно особенный день, но ребятам (Росгвардии) удалось создать всем нам настоящий праздник", - сказал ТАСС жилец одного из домов микрорайона Николай Коряжин.

Николай Филлипович Самойлов родился 9 мая 1926 года. В 1944 году, в 17-летнем возрасте ушел на фронт добровольцем, где стал снайпером. Воевал в Карпатах, в Польше, Чехословакии, Венгрии. Был дважды ранен, награжден двумя орденами Красной Звезды и орденом Великой Отечественной войны.

"[До войны] я был охотником, оружие в руках держать умел, поэтому и стал снайпером. Задача была вывести как можно больше из строя командиров, воспоминания, разумеется, нехорошие, война есть война. Конечно, я тогда был молод, не обо всем задумывался. Бывало страшно, но надо было защищать Родину", - рассказал журналистам Самойлов.

"Парад у дома ветерана"

Патриотическая акция "Парад у дома ветерана" проходит в регионах страны с 1 по 9 мая. Сотрудники поздравляют участников войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда - всех ветеранов Великой Отечественной войны.

Теги
РоссияОмская область75-летие Победы
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75-летие Победы
Мини-парады Победы прошли 9 мая под окнами домов всех ветеранов войны в Кузбассе
Всего в регионе проживают 426 участников Великой Отечественной войны
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