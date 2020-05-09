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75-летие Победы

Поющие фонтаны и борьба хуреш. Как Сибирь встречает День Победы

Государственный Омский русский народный хор подготовил в честь праздника концерт в домашних условиях, а в Кузбассе прошли мини-парады Победы под окнами ветеранов

ТАСС, 9 мая. Регионы Сибири встретили День Победы запуском музыкальных фонтанов, индивидуальными поздравлениями ветеранов во дворах их домов, а также онлайн-акциями и концертами, для которых артисты сделали импровизированные студии звукозаписи прямо у себя дома.

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В этом году 9 мая отмечают без шумных мероприятий и праздничных толп граждан на площадях. День Победы в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса большинство встречает камерно, семьями, а также присоединяясь к онлайн-акциям. А вечером в память о павших в Великой Отечественной многие выйдут на балконы своих квартир и вместе с соседями по дому смогут спеть песню "День Победы".

Сибиряки сражались на всех фронтах, служили на всех флотах, дивизии из Сибири обороняли Москву, Ленинград и Сталинград, участвовали в Курской битве и форсировали Днепр, освобождали от агрессора города Советского Союза и Восточной Европы, участвовали в штурмах Кенигсберга, Бреслау и Берлина. Поселок Диксон на полуострове Таймыр в 1942 году отразил атаку германского крейсера. Сибирь также стала центром эвакуации как производственных предприятий, развернувших работу в тылу, так и множества культурных, научных, образовательных учреждений.

"Алеша" и "Смуглянка"

В Красноярске в этот день запустили все фонтаны, а центральный из них - музыкальный фонтан на Театральной площади - "исполняет" песню "Смуглянка". По улицам города курсируют автомобили, поздравляющие жителей с праздником. Губернатор Красноярского края Александр Усс возложил цветы и венки к Вечному огню на площади перед Мемориалом Победы.

В Барнауле сегодня солнечно, и творческие бригады, как во время Великой Отечественной Войны, поют патриотические песни. Они приезжают во дворы домов, где живут ветераны, на УАЗах с флагами Победы. Слушают их, конечно, не только ветераны, но и семьи с детьми - соблюдая 1,5 м дистанции с соседями во дворе. Родители рассказывают детям, о чем поется в песнях, и чему они посвящены. Во дворе улицы Брестской, названной в честь Брестской крепости, которая в числе первых приняла бой во время Великой Отечественной войны, прозвучали песни "Тальяночка", "Алеша" и, конечно, традиционная "Катюша".

88-летняя жительница Барнаула Анна Пойлова, ветеран труда, которая во время войны была ребенком, все фронтовое время пасла колхозных коров. Несмотря на то, что возраст берет свое и ходить ей уже сложно, она все равно, опираясь на палочку, спустилась на улицу, чтобы посмотреть концерт.

"У меня во время войны погиб брат, мой сын каждый год ходит с его фотографией на Бессмертный полк. Я всю войну пасла колхозных коров, помню и как началась война, и как закончилась. Сегодня не могла пропустить концерт, такие песни хорошие", - рассказала она ТАСС.

Поздравление на "Катюше" и борьба

В Кузбассе 9 мая мини-парады Победы прошли под окнами всех ветеранов, проживающих в регионе. В Новокузнецке во двор участника Великой Отечественной войны Ивана Рогинцева приехала боевая машина БМ-13, которую красноармейцы ласково называли "Катюшей", а с ней - "фронтовая бригада" артистов, которые исполнили для ветерана песни военных лет. В годы войны Рогинцев служил ракетчиком Гвардейской минометной части и сам воевал на "Катюше". Он участвовал в прорыве блокады Ленинграда, воевал в Финляндии, освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, участвовал штурме Берлина. В послевоенные годы работал на Западно-Сибирском металлургическом комбинате в Новокузнецке, где и сейчас состоит в совете ветеранов.

"Сделали сценарий, как агитбригада приезжает на фронт - к дому ветерана, максимально приблизив это к тому, как это было в годы войны. Сегодня Ивану Ивановичу Рогинцеву подогнали "Катюшу", поскольку он всю войну прошел на ней, и песни, которые сегодня пели, он все знает наизусть, и все города, в которых он был, все были сегодня в песнях", - рассказал журналистам глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

В Туве проходит традиционный турнир по борьбе хуреш, национальному виду спорта в республике. Он проводится в Кызыле каждый День Победы. Соревнования из-за коронавируса решили не отменять, но сам турнир пройдет без зрителей и будет транслироваться через интернет. В правительстве Тувы пояснили ТАСС, что восемь борцов, которые примут участие в состязаниях, прошли тесты на коронавирус.

"В обязательном порядке получив разрешение и предприняв нужные меры предосторожности. Ради своих земляков и светлой памяти наших предков, завоевавших мир на Земле, мы пошли на этот шаг. Фронтовиков с каждым годом все меньше и меньше. В Туве их осталось только 17 человек. Из них семеро воевали на полях сражений, шестеро участвовали в боях в Японии, Корее, Венгрии и приравнены к участникам войны, двое - узники концлагерей, также двое - жители из блокадного Ленинграда", - написал перед началом турнира на своей странице "ВКонтакте" глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Концерт на самоизоляции

Государственный Омский русский народный хор подготовил свой праздничный концерт ко Дню Победы в дистанционном формате. Хор для трансляции исполнит песни не в зале полным составом, а каждый артист отдельно, в домашних условиях.

"Омский хор принял вызов обстоятельств и подготовил концерт в новых, непривычных, технически сложных условиях самоизоляции. Подготовка концерта проходила в нелегкой борьбе с "домашним" звуком, - рассказали ТАСС в Омской филармонии. - В своих квартирах солисты пытались искусственным способом улучшить качество звучания, избавиться от гула, который добавляют в звук низкие потолки и бетонные стены квартир. Как в детстве, строя шалаши из одеял, кутаясь в поисках "мягкого" звука в шубы, ныряя в гардеробные и шкафы, пробуя акустику в кухне, спальне и на балконе, артисты записывали новые песни на доступные гаджеты".

Программа концерта включает 14 номеров. Практически все из них прозвучат в сольном исполнении артистов хора. Песни "Поклонимся великим тем годам" и "День Победы", которыми хор начнет и завершит концерт, артисты исполнили полным составом.

Томский областной краеведческий музей запустил 9 мая онлайн-акцию "Голоса Победы", участвуя в которой, можно записать видео и прочитать интересный отрывок из воспоминаний своего родственника или близкого человека о Великой Отечественной войне, а после - ее выложат на сайте музея. Первым в акции принял участие известный артист и КВНщик, уроженец Томска Андрей Бурковский, который прочитал отрывок из воспоминаний товарища Кравченко - узника концлагеря Бухенвальд, участника восстания заключенных 11 апреля 1945 года.

По указу президента Владимира Путина 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В апреле 2020 года глава государства поручил министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной Площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы к 75-летию Великой Победы, из-за рисков, связанных с распространением коронавируса.

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