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СК начал проверку по факту вынужденной посадки самолета "Почты России" в Красноярске

Лайнер возвратился в аэропорт вылета из-за неубравшихся стоек шасси

ТАСС, 12 мая. Доследственная проверка начата по факту вынужденной посадки в аэропорту Красноярска грузового Ту-204-100С - "Почта России". Об этом во вторник сообщила пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Лайнер следовал по маршруту Красноярск - Норильск, однако был вынужден возвратиться в аэропорт вылета из-за неубравшихся стоек шасси.

"Указанная неисправность не угрожала безопасности полета. Посадка осуществлена благополучно, никто из членов экипажа не пострадал, воздушное судно не повреждено. По данному факту Красноярский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку", - говорится в сообщении.

На борту самолета находилось пять членов экипажа и груз. Следователи провели осмотр воздушного судна, а также опросили членов экипажа. Сейчас проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Теги
РоссияКрасноярский край
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