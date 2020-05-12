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Лесные пожары в Сибири

В Красноярском крае сняли введенный из-за пожаров в лесах режим ЧС

По данным лесопожарного центра на 12 мая, площадь таежных пожаров в регионе составляет 144 га
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС, архив

КРАСНОЯРСК, 12 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) снят в лесах Красноярского края в связи со стабилизацией обстановки с пожарами. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

Из-за жаркой и ветреной погоды 24 апреля в лесах края был введен режим ЧС. На тот момент в регионе было зарегистрировано в три раза больше лесных пожаров, чем за аналогичный период прошлого года. В большинстве случаев пожары возникли по вине людей и в результате перехода огня с сельхозполей на лес.

"В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, а также с учетом прогнозируемых осадков в ряде лесных районов региона, правительством [края] принято решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского края с 12 мая", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве лесного хозяйства региона сообщили ТАСС, что в этом году были зарегистрированы 549 лесных пожаров на площади 31,3 тыс. га. По данным лесопожарного центра, в крае сейчас девять таежных пожаров на 144 га. Угрозы населенным пунктам нет.

В прошлом году с начала пожароопасного сезона в регионе было зарегистрировано около 2 тыс. лесных пожаров, их общая площадь составила более 2,4 млн га. В основном пожары действовали на севере - в зоне контроля, где огонь тушат только в случае угрозы населенным пунктам или объектам экономики.

Теги
РоссияЛесные пожары в СибириКрасноярский край
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