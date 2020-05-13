Иркутская нефтяная компания сообщила о заразившихся коронавирусом 23 вахтовиках

ИРКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 23 вахтовиков - сотрудников подрядной организации, работающих на объектах Иркутской нефтяной компании (ИНК) в городе Усть-Куте Иркутской области. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе ИНК.

"Иркутская нефтяная компания сообщает, что у 23 сотрудников подрядной организации, работающих на производственных объектах, подтвержден диагноз COVID-19. Оперативно определен круг лиц, контактировавших с заболевшими. Все сотрудники подрядной организации изолированы, находятся под наблюдением врачей. Инфицированные сотрудники переносят болезнь с незначительными симптомами или бессимптомно", - сказал собеседник агентства.

В среду всех заболевших госпитализируют в медучреждения города Братска. ИНК поможет медикам доставить их в больницы. В пресс-службе отметили, что перед заездом на вахту сотрудники подрядной организации прошли 14 дней изоляции, были проведены два теста на коронавирус, они показали отрицательные результаты.

Компания проведет тестирование всех сотрудников на объектах, где были зафиксированы случаи заражения. Будет организована дополнительная дезинфекция социально-бытовых и производственных объектов.

ИНК является одним из крупных частных производителей углеводородного сырья в России. Участвует в геологическом изучении, разведке и разработке 48 участков недр на территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Красноярского края.

Ситуация с коронавирусом

Всего в городе Усть-Куте, который находится на севере Иркутской области, по данным оперштаба, с начала эпидемии было зарегистрировано 14 случаев заражения новым коронавирусом. Один человек выздоровел. В Иркутской области, под данным на утро среду, подтверждено 380 случаев заражения, 100 человек выздоровели, шесть умерли.

По поручению врио губернатора Игоря Кобзева с 12 мая в Иркутской области приостановлен на 10 дней прием вахтовиков.