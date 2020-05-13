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Прокуратура проверит информацию о трансляции порно во время онлайн-урока в Кемерове

По данным местных СМИ, так как педагогу не было известно о происходящем, урок прерван не был

КЕМЕРОВО, 13 мая. /ТАСС/. Прокуратура Кузбасса начала проверку после публикации в местных СМИ информации о трансляции порнографических материалов во время онлайн-урока истории для учеников седьмого класса школы в Кемерове. Об этом в среду сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Как сообщают местные СМИ, когда дети занимались с педагогом по видеосвязи, у некоторых из участников конференции на экранах начал транслироваться видеоролик нецензурного содержания. Так как педагогу не было известно о происходящем, урок прерван не был.

"Прокуратурой области организована проверка в связи с публикацией о нарушении прав школьников. В ходе проверки будет дана оценка полноты и достаточности принимаемых образовательной организацией мер для защиты детей от запрещенной информации во время образовательного процесса, осуществляемого в дистанционной форме", - рассказали в ведомстве.

Как сообщал ТАСС, ранее подобные инциденты произошли в Пермском крае и Южно-Сахалинске, где по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Теги
РоссияКемеровская область
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