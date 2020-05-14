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Пожар на окраине Красноярска потушили

Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем

КРАСНОЯРСК, 14 мая. /ТАСС/. Пожар в Октябрьском районе Красноярска потушили, его площадь составила 40 га. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

Сухая трава загорелась в среду утром на окраине Красноярска, на пустыре в районе дома №100 на Лесной улице (микрорайон Удачный). Затем огонь перешел на лесной массив.

"Ликвидация пожара в микрорайоне Удачный в 00:39 (20:39 мск) на площади 40 га", - сообщил представитель ведомства.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. О погибших и пострадавших не сообщается. К тушению пожара привлекались 83 сотрудника МЧС и 14 единиц техники, в том числе и два вертолета ведомства.

Теги
РоссияКрасноярский край
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