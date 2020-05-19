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Пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в Приангарье потушен

Его площадь составила 2 тыс. кв. м

ТАСС, 19 мая. Пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в поселке Чунском в Иркутской области потушен. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 07:55 (02:55 мск) пожар ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре поступила в 01:00 мск. К моменту прибытия пожарных горела крыша цеха деревообрабатывающего предприятия ООО "Илим" на площади 2 тыс. кв. метров. В 01:57 мск пожарным удалось локализовать распространение огня на площади 2 тыс. 115 кв. метров. К тушению пожара привлекается 17 человек и шесть единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Теги
РоссияИркутская область
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