В Норильске ликвидировали пожар на территории ТЭЦ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание топлива на территории ТЭЦ-3 в Норильске, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар локализован и ликвидирован на площади 350 кв. метров", - сказали в ведомстве.

На территории ТЭЦ-3 легковой автомобиль въехал в резервуар № 5 для хранения дизельного топлива, из-за чего произошла разгерметизация резервуара и возгорание топлива. На работу ТЭЦ происшествие не повлияло, поскольку она работает на газе. Пожару присваивался повышенный ранг сложности. Пострадавших нет.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, ЧП произошло в районе Надеждинского металлургического завода.