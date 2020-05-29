Обязанности задержанного главы Славгорода будет исполнять и. о. первого заместителя

БАРНАУЛ, 29 мая. /ТАСС/. Обязанности главы алтайского города Славгород, где задержан по подозрению во взяточничестве глава Сергей Горбунов, будет исполнять и. о. первого заместителя главы города Дмитрий Петраков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что глава администрации Славгорода задержан, предварительно, по подозрению во взяточничестве.

"Губернатор Виктор Томенко проинформирован о задержании главы Славгорода Сергея Горбунова за получение взятки. Об этом его проинформировали правоохранительные органы. Меру пресечения Горбунову назначит суд. В отсутствие главы работой администрации города руководит исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города Дмитрий Петраков", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается на сайте администрации Славгорода, Горбунову 48 лет, в 2000 году он прошел обучение в Барнаульском юридическом институте МВД России, имеет квалификацию юриста, обучался в Академии управления МВД России. Возглавлял в разные годы разные межмуниципальные отделы МВД. С 31 июля 2018 года назначен на должность главы администрации города Славгорода.