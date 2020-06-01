Жильцы сгоревшего в Омске четырехквартирного дома разместились у родственников

ОМСК, 1 июня. /ТАСС/. Жильцы четырехквартирного дома, который целиком сгорел в субботу в Омске, отказались селиться в пункте временного размещения и остановились у родственников. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе мэрии Омска.

"Жильцы дома отказались от размещения в нашем фонде и поселились у родственников", - сказали в мэрии.

Пожар в четырехквартирном доме в Омске, где проживали 12 человек, произошел в субботу вечером. Огонь целиком уничтожил здание, пострадали двое детей, помощь которым была оказана на месте, и двое взрослых, которых госпитализировали с ожогами до 50% тела.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Омской области уточнили ТАСС, что двое пострадавших мужчин помещены с обширными ожогами в реанимацию.

"Двое мужчины находятся в реанимации ожогового отделения больницы скорой медицинской помощи № 1 [г. Омска], у одного 50% ожогов тела, у другого 70%", - сказали в Минздраве.

Первоначально сообщалось об одном госпитализированном. Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, второй мужчина, испугавшись, скрылся с места происшествия. Позднее он был обнаружен полицией и направлен в больницу с сильными ожогами.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова уточнила ТАСС, что один из пострадавших - работник компании, представители которой заправляли в субботу в доме газовый баллон. При заправке произошли утечка газа и возгорание газовоздушной смеси, последовавший пожар уничтожил все здание. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

В новость были внесены изменения (10:11 мск) - добавлена информация региональных Минздрава и СУ СК.