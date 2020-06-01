В Омске возбудили дело из-за пожара, уничтожившего четырехквартирный дом

ОМСК, 1 июня. /ТАСС/. Следственные органы возбудили дело после пожара в четырехквартирном доме в Омске, который произошел из-за утечки газа при заправке газового баллона, сообщается в понедельник на сайте СУ СК РФ по Омской области. Огонь уничтожил дом, в котором проживали 12 человек, пострадали четыре человека.

"Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, произошедшего 30 мая в 19:00 (16:00 мск) в жилом доме на ул. 1 Осенняя в г. Омске, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, работники компании, название которой не уточняется, заправляли в доме 800-литровый газовый баллон и допустили утечку газа. Произошел пожар, который целиком уничтожил дом. Пострадали двое детей, которым на месте оказали помощь, и двое мужчин, которые получили ожоги до 50% тела и были госпитализированы.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что дом на момент прибытия пожарных горел на всей площади, произошло частичное обрушение кровли и была угроза распространения огня на соседние здания. В ликвидации возгорания площадью 300 кв. м участвовали 30 спасателей и 7 единиц техники.