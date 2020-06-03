Количество выявленных случаев коронавируса в Алтайском крае превысило 2 тыс.

БАРНАУЛ, 3 июня. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция в Алтайском крае подтверждена в общей сложности у 2 066 человек. На 3 июня зарегистрирован 81 новый случай, сообщает в среду оперштаб региона.

"Количество инфицированных коронавирусной инфекцией в крае превысило 2 тыс. - на сегодня вирус выявлен у 2 066 человек. Всего выздоровели 840 человек, из них 25 за последние сутки. В Алтайском крае на 3 июня зарегистрирован 81 новый случай. В Барнауле - 60 человек, Славгороде - пять, Рубцовске - четыре, Новоалтайске - четыре, Павловском районе - два, Тюменцевском районе - два, в Бийске, Горняке, Советском и Калманском районах - по одному", - говорится в сообщении.

Специалисты управления Роспотребнадзора по региону устанавливается круг контактных лиц, контролируют их обследования, медицинское наблюдение и проведение заключительной дезинфекции в очагах. В числе граждан, у которых выявлен коронавирус, 1 037 человек - жители Барнаула, 1 029 - других территорий края.

Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 423 741 случай заражения, выздоровели 186 985 человек, умерли 5 037. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.