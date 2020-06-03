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Обновлено 

Пропавшего в Красноярске шестилетнего мальчика нашли мертвым

Ребенок вышел из дома вечером 2 июня и не вернулся

ТАСС, 3 июня. Поисковики обнаружили тело пропавшего в Красноярске шестилетнего мальчика. Об этом сообщается в среду в официальной группе отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".

"Найден, погиб", - говорится в сообщении.

Тело ребенка обнаружили в водоеме, сейчас на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства, в том числе и личность мальчика, сообщили ТАСС в городском отделе полиции.

По данным Главного управления МВД по региону, мальчик вышел из дома 2 июня в 19:00 и не вернулся, его родственники обратились в полицию. В поисках участвовали сотрудники полиции и волонтеры.

В новость были внесены изменения (8:30 мск) - добавлена информация от полиции в третьем абзаце.

Теги
РоссияКрасноярский край
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