Пропавшего в Красноярске шестилетнего мальчика нашли мертвым

ТАСС, 3 июня. Поисковики обнаружили тело пропавшего в Красноярске шестилетнего мальчика. Об этом сообщается в среду в официальной группе отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".

"Найден, погиб", - говорится в сообщении.

Тело ребенка обнаружили в водоеме, сейчас на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства, в том числе и личность мальчика, сообщили ТАСС в городском отделе полиции.

По данным Главного управления МВД по региону, мальчик вышел из дома 2 июня в 19:00 и не вернулся, его родственники обратились в полицию. В поисках участвовали сотрудники полиции и волонтеры.

В новость были внесены изменения (8:30 мск) - добавлена информация от полиции в третьем абзаце.