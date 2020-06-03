СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 3 июня. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика в Красноярске. Его тело было обнаружено в Енисее в среду утром, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.

Тело ребенка обнаружил в протоке Енисея рыбак в среду утром. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

Мальчик пропал 2 июня, он играл с другими детьми на детской площадке, но домой не вернулся. Его поисками занимались активисты отряда "Лиза Алерт".