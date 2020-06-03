Собранное после аварии в Норильске топливо могут использовать по назначению

НОРИЛЬСК, 3 июня. /ТАСС/. Власти Красноярского края рассматривают варианты вывоза и использования по назначению дизельного топлива, собранного на месте аварии в Норильске, где на ТЭЦ произошел разлив. Об этом рассказал в среду журналистам в Норильске заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов.

"Самый оптимальный вариант, безусловно, топливо вывезти и использовать по назначению. <…> Сжигать такой объем топлива нерационально", - сказал Цыкалов, отметив, что краевые власти сейчас ищут способ реализации этого плана. Среди них - обращение за помощью к Минобороны РФ и привлечение к ликвидации последствий аварии нефтяных компаний, работающих на севере Красноярского края.

Он подчеркнул, что топливо может быть использовано для отопления северных поселков Красноярского края. "Их более 146, у которых ограничен срок завоза. Это очень сложная и дорогостоящая кампания [по завозу топлива]", - отметил зампред.

По его словам, сжигание этого топлива на месте создаст дополнительную экологическую нагрузку на окружающую среду. "Но при этом мы тоже понимаем, что находимся не в центральной части России, не на других территориях, где можно построить дорогу через лес или поле. Здесь болотистая местность, озера. Поэтому мы сейчас прорабатываем с коллегами различные варианты", - рассказал Цыкалов.