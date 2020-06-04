В Красноярском крае задержали двух мужчин, сорвавших российский флаг

КРАСНОЯРСК, 4 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали двух мужчин, сорвавших российский флаг и знамя, установленное ко Дню Победы, со здания управления социальной защиты в городе Иланском в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МВД.

"Они задержаны. Как поясняют задержанные, в момент совершения правонарушения они были нетрезвыми", - сообщил собеседник агентства.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Как сообщалось ранее, флаги были сорваны вечером во вторник.

Город Иланский находится в 279 километрах восточней Красноярска, в нем проживает около 15 тыс. человек.