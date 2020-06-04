Эксперт: масштабная рекультивация почв потребуется для очищения места аварии в Норильске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Полное удаление почв на всю глубину распространения загрязнителей является единственным способом очистки почв на территории ТЭЦ в Норильске, где ранее произошла утечка нефтепродуктов. Об этом ТАСС сообщил в четверг доцент кафедры геоэкологии и природопользования Института наук о Земле Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Степан Кукушкин.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на площади 180 тыс. кв. м, которые попали в грунт и водные объекты.

"К сожалению, единственный метод полноценной рекультивации - это полное механическое удаление почв на всю глубину проникновения нефтепродуктов с последующей отсыпкой чистым грунтом. В случае с мерзлотными грунтами это приведет к увеличению интенсивности оттайки и увеличению степени обводненности территории. Биологические методы рекультивации в северных регионах будут малоэффективны", - сказал Кукушкин.

Он добавил, что для уменьшения объема нефтепродуктов, выносимых в водоемы, необходимо создать нефтяные ямы в низинах, в которых будет накапливаться дизтопливо для удаления. Однако это позволит только незначительно снизить уровень загрязнения почв из-за большого объема нефтепродуктов.

"Если опираться на опубликованные результаты исследований российских ученых, то процесс естественного самоочищения почв арктического региона может растянуться на период 7-10 лет. Таким образом, можно предположить, что в течение всего этого периода времени попавшее в почву дизтопливо будет оказывать воздействия на природные комплексы. Это самый оптимистичный прогноз", - отметил Кукушкин.

К ликвидации последствий разлива привлечено около 300 человек и свыше 70 единиц техники. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты локализацией разлива. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище. Возбуждено три уголовных дела по статьям УК РФ: 254 ("Порча земли"), 246 ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ") и 250 ("Загрязнение вод"), которые соединены в одно производство. В рамках расследования задержан и заключен под стражу начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.