Эксперты считают, что ликвидация последствий утечки в Норильске займет не менее шести лет

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Ликвидация последствий утечки нефти в Норильске, в том числе для экологии водоемов, потребует не менее шести лет. В реке Амбарная, куда попали нефтепродукты, следует ожидать гибели планктона и молоди рыб, в морской акватории уязвимыми также окажутся сиговые рыбы и ряд лососевых. Говоря о сроках восстановления, следует учитывать и тот факт, что северные экосистемы обычно восстанавливаются медленно, отмечают эксперты.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов. Они попали на 180 тыс. кв. м грунта, а также в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.

Удар по молоди и планктону

"Многие планктонные беспозвоночные - основа питания молоди рыб, очень быстро гибнут в концентрациях нефти порядка 0.01-0.001 мг/л. Донные организмы значительно выносливее к нефтяному загрязнению, однако условия дефицита растворенного кислорода, формирующегося под пленкой нефти в придонных слоях также могут привести к массовой гибели гидробионтов, а, следовательно, резкому сокращению кормовой базы рыб", - сказала старший научный сотрудник института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Елена Ядренкина.

По словам доцента кафедры частного животноводства, экологии и зоогигиены Уральского государственного аграрного университета, кандидата биологических наук Веры Кашковской, гибель рыбы, скорее всего, пройдет в две волны. В ближайшее время ожидается первая волна, когда, вероятнее всего, погибнет молодая рыба. Вторая волна пройдет в следующем году, когда выжившая рыба пойдет на нерест.

"Рыбам все равно куда "бежать", вверх по течению или вниз по течению. Скорее всего, большая часть рыбы оттуда уйдет, молодь - погибнет, та, которая появилась в этом году, она далеко не может уйти, она погибнет", - отметила Кашковская.

Север восстанавливается медленнее

Норильск - один из пяти самых северных городов мира с численностью населения более 100 тыс. человек (в Норильске проживают 170 тыс. человек). Климат Норильска суров и характеризуется зимами с большим количеством снега и сильными - средняя температура января опускается до 27 градусов ниже нуля - морозами, сопровождаемыми ветром.

Процесс восстановления в северных регионах идет медленнее, отметил заведующий кафедрой биоразнообразия и биоэкологии Уральского федерального университета (УрФУ) Владимир Вершинин. "Северные экосистемы восстанавливаются медленнее. Понятно, что если это [нефтепродукты] будет убрано и правильно утилизировано - один момент, а если ничего не делать, то будет дольше. Я думаю, что лет 6 восстанавливаться все это будет", - сказал Вершинин ТАСС.

По его словам, процесс восстановления зависит от правильности ликвидации аварии. Неправильная утилизация, например, сжигание, может привести к выгоранию верхнего слоя почвы и возникновению пустыни.

Профессор кафедры зоологии и эволюционной экологии животных Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) Александр Селюков также сказал ТАСС, что восстановление экосистемы займет годы. "Северные регионы чрезвычайно подвержены таким воздействиям в силу того, что низкие температуры [держатся] на протяжении всего года. А период низких температур не способствует восстановлению экосистем, целый ряд исследований на этот счет проведен", - отметил он, добавив, что тот объем нефтепродуктов, который попал в реку, нанесет "абсолютный вред" ее экосистеме. Наиболее чувствительны к загрязнению сиговые рыбы: муксун, чир, пелядь, и целый ряд лососевых рыб.

Угроза Карскому морю

В данной ситуации наиболее опасно попадание нефтепродуктов в речную систему ниже по течению, сообщила ТАСС старший научный сотрудник института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Елена Ядренкина. Река Амбарная впадает в озеро Пясино, расположенное в 20 км севернее Норильска, из которого вытекает река Пясина, впадающая в Карское море. "Озеро Пясино и река Пясина являются местами миграции и обитания ценных видов рыб: осетр, сиг, чир, муксун, ряпушка, валек, пелядь, тугун, голец, нельма, таймень", - сказала собеседница агентства.

Как пояснила Ядренкина, нефть является сложной смесью парафиновых, циклопарафиновых, ароматических углеводородов, которая также содержит соединения серы и азота, органические кислоты, микроэлементы. Поступившая в поверхностные воды нефть вступает в общую цепь сложных и мало исследованных по длительности процессов, которые зависят как от состава и количества нефти в водной среде, так и от условий в водоемах.

Ранее Росрыболовство сообщало, что основная масса солярки ушла дном под заградительными бонами на реке Амбарная и сейчас уже находится в озере Пясино. Как сообщил ТАСС завкафедрой ихтиологии и гидробиологии Томского госуниверситета (ТГУ), исследователь акватории Таймырского полуострова с 30 летним стажем Владимир Романов, ценным породам рыб - сиговым и горбуше - в реке Пясина, которая вытекает из данного озера, а также обитателям Карского моря (куда впадает река), пока ничего не угрожает.

"Озеро Пясино - это стоячий водоем, так что прорыва до [истока реки] Пясина, которая впадает в Карское море, ближайшие год-два не будет. Оно [озеро] может прослужить буфером", - сказал собеседник агентства.

Ловить рыбу нельзя

Заведующий лабораторией ихтиологии и гидробиологии Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН Александр Захаров в качестве примера приводит ЧП, которое произошло в Усинском районе Республики Коми в 1994 году на нефтепроводе "Возей - Головные сооружения", где из-за коррозии образовались многочисленные отверстия, из которых на грунт вылилось, по оценке экспертов МЧС России, до 94 тыс. тонн сырой нефти. Тогда по реке Печора нефть дошла до Баренцева моря, нефтяное пятно растянулось на 18 км, а сбор нефти и рекультивацию удалось завершить только в первой половине 2000-х годов.

"Поскольку в Коми в 1994 году вылилась высокопарафинистая "тяжелая" нефть, а в Норильске - солярка, скорее всего, она будет идти вниз с водой, пока не достигнет морских акваторий. <…> Там в основном сиговые водятся, это лососеобразные рыбы, они очень чувствительны к качеству воды. Часть рыбы несомненно погибнет, где высокая концентрация загрязнения, а часть накопит в теле углеводороды и станет абсолютно непригодной для питания", - сказал Захаров.

Он отметил, что стоит ждать долговременного влияния на популяцию рыб. "У рыбы, которая выживет, следующее поколение будет участвовать в производстве, нереститься, у них возможны проявления морфологических нарушений. Это было хорошо продемонстрировано на Усинской аварии, когда количество уродливых особей было превышено во много раз. <...> Потом в Усинске наблюдался замедленный темп роста биоорганизмов, то есть, еще и так сказывается. Рыба пахла, промысел там впоследствии даже начинать не стоит", - сказал он, отметив, что мутации у рыб перестали фиксировать лишь в последнее время.

После аварии в Усинске остатки углеводородов фиксировались в Печорской губе, которая находится в 600-700 км от места аварии.