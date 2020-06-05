Эксперты считают, что разлив дизтоплива на Таймыре не скажется на климате

"Для экологии, для жизни растительной и животной это серьезная катастрофа. То есть Арктика очень уязвима и любое вторжение туда она исправляет десятилетиями. Проезжает по Арктике вездеход, оставляет следы, и они 20 лет там не меняются. Можно сказать, что ущерб экосистеме там навсегда", - сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник Лаборатории физики климата и окружающей среды Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) Константин Грибанов.

ТАСС, 5 июня. Разлив дизельного топлива из-за аварии на ТЭЦ в Норильске стал настоящей катастрофой для экологии арктического полуострова Таймыр, ее следы останутся там на десятилетия. При этом влияние на климат Арктики и глобальное потепление авария окажет несущественное, сообщили ТАСС ученые-исследователи Арктической зоны РФ.

Как уточнила агентству кандидат биологических наук, научный сотрудник Института проблем нефти и газа СО РАН Лариса Ерофеевская, осложняет ситуацию то, что разлилась даже не нефть, а нефтепродукты, они в разы токсичнее. При этом в условиях Арктики отравлять почву и воду они могут десятилетиями. Очищать почву и воду необходимо при использовании биотехнологий, в частности, средствами на основе местных микроорганизмов, взаимодействовавших с токсином.

"В условиях тундры необходимо как можно скорее собрать нефтепродукты с поверхности почвенного горизонта сорбентами, после чего провести доочистку, используя биотехнологические методы. <…> В данной ситуации это необходимо сделать на субстрате с разлитым дизельным топливом, поскольку оно в разы токсичнее сырой нефти, его попадание в мерзлотную почву может привести к полной деградации нарушенных земель и изменению биоценозов в загрязненных водоемах", - сказала Ерофеевская.

Как в свою очередь сообщил ТАСС профессор отделения нефтегазового дела Томского политехнического университета (ТПУ) Петр Бурков, при очистке мерзлотного грунта также очень важно не допустить распространения загрязнения, максимально быстро его локализовать.

"Здесь любое вмешательство, замена грунта грозит усугублением ситуации. В практике ряда компаний нефтегазовой отрасли используется консервация разлива, можно применять сорбенты. Здесь главное локализовать разлив, не дать ему распространяться, собирать разлитые нефтепродукты, сохранить стабильно низкую температуру грунта при помощи специальных криоконструкций, чтобы остановить распространение - чем ниже температура, тем медленнее протекают химические процессы", - сказал он.

Глобального потепления не ожидается

Несмотря на непоправимый ущерб почве, воде и местной фауне, глобальных климатических изменений из-за ЧП, таких как изменение температуры воздуха, обширного таяния вечной мерзлоты, не будет.

"Все, что может повлиять на регион, это изменение альбедо (способность отражать солнечные лучи) поверхности. Поверхность станет более черной, более грязной и сезонное протаивание мерзлоты будет сильно глубже. Летом она поглотит больше энергии от солнца и протаивание будет глубже", - отметил Константин Грибанов.

Такого же мнения придерживается кандидат геолого-минералогических наук, заведущая лабораторией Ямалого-Ненецкого филиала ИНГГ СО РАН Наталья Юркевич. По ее словам, изменения в температуре будут заметны, но только локальные. "Поскольку из-за климата там мало живности и органических веществ, наличие солярки в речной воде повлияет на растепление (повышение температуры, а значит и потере прочности) грунтов близлежащих. Я не уверена, что это сразу повлечет за собой какой-то экзотермический эффект, но да, растепление будет там, где находилась эта емкость и на территории рядом с ней", - считает эксперт.

Как подчеркнул Грибанов, причина ЧП тоже не связана с климатом - грунт в районе разлива был аномально холодным последние восемь лет и не мог просесть из-за потепления. ЧП произошло, скорее всего, из-за деятельности человека.