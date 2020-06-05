{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Эксперт заявил, что разлив топлива в Норильске не нанесет урона оленеводству

Вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Артур Гаюльский отметил, что на месте аварии нет оленьих пастбищ

КРАСНОЯРСК, 5 июня. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске не повлечет проблем для местных оленеводов, поскольку он произошел в промышленной зоне, которая не используется в качестве пастбищ. Не пострадает и популяция дикого северного оленя, который не заходит в этот промышленный район, сообщил в пятницу ТАСС вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока - президент красноярской краевой ассоциации КМНС Артур Гаюльский.

На эту тему
Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное

"На самом деле это промышленная зона. Вреда домашнему оленеводству там нет, дикого оленя там нет, там нет оленьих пастбищ", - сказал Гаюльский, добавив, что серьезного влияния на хозяйственную деятельность коренных народов Севера эта авария не окажет.

В то же время он отметил, что инцидент негативно влияет на общую экологическую ситуацию, а попадание нефтепродуктов в реку Амбарную нанесет урон поголовью рыбы.

Оленеводство является одним из главных видов хозяйственной деятельности коренного населения приполярных территорий, с ним связан кочевой образ жизни многих народов. Считается, что крупнейшая в России популяция оленей обитает на Таймыре, севернее Норильска. Еще совсем недавно ее численность оценивалась экспертами в 1 млн особей. В 2017 году один из ведущих экспертов в отрасли Леонид Колпащиков из дирекции "Заповедников Таймыра" сообщал ТАСС, что численность популяции может снизиться до 150-200 тыс. особей.

Теги
Красноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Группировка по ликвидации разлива топлива в Норильске увеличена до почти 500 человек
Задействовано также 120 единиц техники
Читать полностью