Эксперт заявил, что разлив топлива в Норильске не нанесет урона оленеводству

КРАСНОЯРСК, 5 июня. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске не повлечет проблем для местных оленеводов, поскольку он произошел в промышленной зоне, которая не используется в качестве пастбищ. Не пострадает и популяция дикого северного оленя, который не заходит в этот промышленный район, сообщил в пятницу ТАСС вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока - президент красноярской краевой ассоциации КМНС Артур Гаюльский.

"На самом деле это промышленная зона. Вреда домашнему оленеводству там нет, дикого оленя там нет, там нет оленьих пастбищ", - сказал Гаюльский, добавив, что серьезного влияния на хозяйственную деятельность коренных народов Севера эта авария не окажет.

В то же время он отметил, что инцидент негативно влияет на общую экологическую ситуацию, а попадание нефтепродуктов в реку Амбарную нанесет урон поголовью рыбы.

Оленеводство является одним из главных видов хозяйственной деятельности коренного населения приполярных территорий, с ним связан кочевой образ жизни многих народов. Считается, что крупнейшая в России популяция оленей обитает на Таймыре, севернее Норильска. Еще совсем недавно ее численность оценивалась экспертами в 1 млн особей. В 2017 году один из ведущих экспертов в отрасли Леонид Колпащиков из дирекции "Заповедников Таймыра" сообщал ТАСС, что численность популяции может снизиться до 150-200 тыс. особей.