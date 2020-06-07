С места разлива топлива под Норильском на утилизацию вывезли 11,5 тыс. кубометров грунта

НОРИЛЬСК, 7 июня. /ТАСС/. За сутки на месте разлива топлива на ТЭЦ-3 под Норильском, где 29 мая разлилось из поврежденной цистерны более 21 тыс. кубометров дизельного топлива, извлечено и вывезено на утилизацию 11,5 тыс. кубометров загрязненного грунта, сообщил журналистам в субботу первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Прошедшие сутки показали, что объемы выполненных работ значительно больше, чем в предыдущие все дни. 11,5 тыс. [кубометров] грунтов извлечено зараженных, загрязненных нефтепродуктами и вывезено на утилизацию", - сказал Чуприян.

Он добавил, что 2 тыс. кв. м территории обработано сорбентами для нейтрализации загрязнения.

Также Чуприян сообщил, что на месте разлива ГСМ спасатели собрали за минувшие сутки 853 кубометра водонефтяной смеси. Общий объем собранной загрязненной нефтепродуктами воды составил 1 714 кубометров.

"За вчерашние сутки собрано 853 кубометра водонефтяной смеси, столько же собрано было за все предыдущие", - сказал он, добавив, что всего собрано 1 714 кубометров смеси. По его словам, сейчас произошла отладка взаимодействия разных подразделений и объемы собираемой смеси возрастут. В ликвидации последствий разлива нефти задействованы силы и средства компании "Норникель", Морской спасательной службы, "Газпром нефть", "Транснефть-Сибирь" и МЧС.

По словам Чуприяна, Росприродназдор провел 80 проб в водоемах и на грунте после разлива нефтепродуктов. "Росприродназдор проводит постоянную заборку проб. С начала ЧС таких проб проведено 80. На воде - 60, на грунте - 20", - сообщил Чуприян.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на площади 180 тыс. кв. м, они попали в грунт и в водоемы.

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