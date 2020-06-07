В Норильске обработано сорбентом свыше 22 тыс. кв. м загрязненного грунта

НОРИЛЬСК, 7 июня. /ТАСС/. Специалисты обработали сорбентом свыше 22 тыс. кв. м загрязненного нефтепродуктами грунта после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в оперативных службах.

"За время работ обработано сорбентом и утилизировано 22,6 тыс. кв. м загрязненного грунта", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, добавил он, специалистам удалось откачать более 1,1 тыс. куб. м дизельного топлива, 440 тонн из них было откачено с акватории реки Амбарной.

29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. куб. м нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.