Военнослужащие ЦВО помогли потушить пожар на иркутской нефтескважине

ТАСС, 7 июня. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) из противотанковой пушки сбили фонтанную арматуру, что требовалось для тушения пожара на нефтяной скважине в Усть-Кутском районе Иркутской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в воскресенье.

Артиллеристы выстрелили по арматуре с минимально возможного расстояния в 180 м в ночных условиях. Их действия помогли установить противовыбросовое оборудование для дальнейшей герметизации скважины и ликвидации пожара, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что решение о помощи в тушении принял министр обороны РФ Сергей Шойгу по просьбе врио главы региона Игоря Кобзева. Для ликвидации последствий аварии привлечен противотанковый расчет, дислоцированный в Самарской области.

В сообщении пресс-службы дочернего предприятия Иркутской нефтяной компании (ИНК) ООО "Тихоокеанский терминал" уточняется, что ликвидация аварийной ситуации была бы невозможна без применения военной техники. Горение на скважине полностью ликвидировано 07 июня в 17:38 местного времени, пострадавших в инциденте нет. "Тихоокеанский терминал" благодарит Минобороны РФ за оказанную помощь и участие в ликвидации аварийной ситуации", - сообщает компания.

По информации сайта Иркутской нефтяной компании (ИНК), участок недр Аянский (Западный) расположен на севере Иркутской области на территории Усть-Кутского, Киренского и Катангского районов. Площадь участка составляет 162,7 кв. км (примерно треть площади Иркутска). Запасы оценены в 0,26 млн тонн нефти. Участок на западе граничит с Ярактинским нефтегазоконденсатным месторождением ИНК, на востоке - с Западно-Аянским месторождением, связывая два основных добывающих актива ИНК в единую площадь. Компания "Тихоокеанский терминал" получила лицензию на освоение Аянского участка в 2010 году.

ИНК является одним из крупных частных производителей углеводородного сырья в России. Участвует в геологическом изучении, разведке и разработке 48 участков недр на территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Красноярского края.