В Барнауле возобновил работу зоопарк "Лесная сказка"

ТАСС, 8 июня. Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" вновь начал свою работу, остановленную 26 марта из-за пандемии. Об этом сообщается в понедельник на официальной странице зоопарка "ВКонтакте".

"Сегодня в 10:00 зоопарк вновь открывает свои двери для гостей", - говорится в сообщении. В зоопарке обязательно соблюдение масочного режима, действующего на территории Алтайского края, и социальной дистанции.

7 июня власти Алтайского края также разрешили возобновить работу санаторно-курортным организациям, имеющим медицинскую лицензию, допустили занятия спортом на открытом воздухе без тренажеров группами не более 2 человек, розничную торговлю непродовольственными товарами, работу парикмахерских и салонов красоты. В регионе сохраняется запрет на проведение массовых развлекательных и спортивных мероприятий.

Барнаульский зоопарк организован в 1995 году первоначальное как зооуголок с домашними животными. В 2010 году в коллекции зоопарка появились лев, тигр, пума, рыси и леопарды. Зооуголок начал свою деятельность как барнаульский зоопарк "Лесная сказка". Сейчас в его коллекции 16 краснокнижных видов, среди которых дальневосточный леопард, розовые фламинго, яванские макаки, гималайские медведи, тигры и львы.