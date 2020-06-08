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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

МЧС: ПДК вредных веществ в загрязненных водоемах в Норильске превышена в 60 раз

Первый замглавы ведомства Александр Чуприян уточнил, что такая концентрация наблюдается "в наиболее сложных участках"

НОРИЛЬСК, 8 июня. /ТАСС/. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воде из загрязненных топливом водоемов в Норильске превышена в 60 раз "в наиболее сложных участках", сообщил журналистам первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Что касается ПДК, Росприроднадзор ежесуточно берет пробы. И мы выводим зависимость: чем больше мы изъяли [топлива из воды], тем меньше ПДК, что логично объясняется. Если мы за [превышение ПДК в] тысячу [раз] заходили изначально, то, по сведениям Росприроднадзора, [в настоящее время] в наиболее сложных участках в 60 раз превышена концентрация ПДК", - сказал Чуприян.

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К ликвидации последствий разлива привлечено более 500 человек. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарной и ограничить распространение нефтепродуктов. Спасатели локализовали разлив. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен во временное хранилище. Возбуждено четыре уголовных дела. В рамках расследования арестован начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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