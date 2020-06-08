МЧС: ПДК вредных веществ в загрязненных водоемах в Норильске превышена в 60 раз

НОРИЛЬСК, 8 июня. /ТАСС/. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воде из загрязненных топливом водоемов в Норильске превышена в 60 раз "в наиболее сложных участках", сообщил журналистам первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Что касается ПДК, Росприроднадзор ежесуточно берет пробы. И мы выводим зависимость: чем больше мы изъяли [топлива из воды], тем меньше ПДК, что логично объясняется. Если мы за [превышение ПДК в] тысячу [раз] заходили изначально, то, по сведениям Росприроднадзора, [в настоящее время] в наиболее сложных участках в 60 раз превышена концентрация ПДК", - сказал Чуприян.