Спасатели ускорили откачку ГСМ из реки в Норильске на 40%

Сотрудники Морской спасательной службы совместно с МЧС РФ в настоящее время занимаются ликвидацией разлива нефтедпродуктов, произошедшего 29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки. Из-за разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что стало причиной загрязнения и нанесло вред окружающей среде.

НОРИЛЬСК, 9 июня. /ТАСС/. Спасатели на месте разлива топлива в Норильске, которое произошло в результате аварии на ТЭЦ, увеличили мощность сбора нефтезагрязнений на 40% - до 140 кубометров в час. При необходимости сотрудники Морспасслужбы готовы нарастить мощность, используя имеющееся в резерве оборудование, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе организации.

"Сейчас работают все нефтесборные системы [со скоростью] 140 кубов в час (ранее она составляла 100 кубометров в час - прим. ТАСС). При необходимости может быть наращивание за счет того, что есть на месте", - сказал собеседник агентства.

В Морспасслужбе пояснили, что в настоящее время продолжается сбор нефтепродуктов в протоках около реки Амбарная, куда пятна топлива были перенаправлены сильным ветром в прошлые сутки. Собеседник агентства отметил, что во вторник погодные условия на месте разлива улучшились, что упростило работу сотрудникам Морспаса. "У нас важный объект остается река Амбарная, чтобы нефтепродукты не попали дальше, в озеро [Пясино]. Если будет необходимость, будут переброшены специалисты", - сказали в пресс-службе организации.

К ликвидации последствий разлива привлечено порядка 500 человек и свыше 200 единиц техники. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели локализовали разлив. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен во временное хранилище.

Возбуждено четыре уголовных дела. В рамках расследования задержан и заключен под стражу начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.