Ученые рассказали о преимуществах биопрепаратов при восстановлении почв под Норильском

"В отношении реабилитации мерзлотных почв на территории ТЭЦ-3 можно предполагать, что с применением экологического способа период восстановления можно сократить до трех лет, если все будет выполняться правильно. Ученые уверяют, что почвенная экосистема в условиях севера восстанавливается около 50 лет и более. А мы эти 50 лет можем сократить до трех лет благодаря биопрепаратам", - сказала Ерофеевская.

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Восстановление почв после разлива нефтепродуктов под Норильском может произойти за 3 года вместо 50 лет благодаря применению биопрепаратов. Об этом рассказала во вторник в пресс-центре ТАСС научный сотрудник Института проблем нефти и газа СО РАН Лариса Ерофеевская.

По ее словам, применение биопрепаратов является наиболее экологичным и экономически выгодным способом восстановления почв при загрязнении. Всего на сегодняшний день существует около 34 таких биопрепаратов. Однако главной проблемой в случае с разливом топлива под Норильском является то, что большинство данных препаратов не приспособлены к условиям вечной мерзлоты. При этом, есть ряд российских препаратов, способных работать при температуре грунта до пяти градусов тепла, чего будет достаточно в данном случае.

К ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на ТЭЦ привлечено порядка более 500 человек и свыше 200 единиц техники. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели локализовали разлив. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.

Возбуждено четыре уголовных дела. В рамках расследования задержан и заключен под стражу начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.