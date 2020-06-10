В Норильске обработали сорбентом более 40 тыс. кв м загрязненной топливом территории

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Специалисты обработали сорбентом более 40 тыс. кв м территории, загрязненной топливом в результате разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе.

"Всего за время работ обработано сорбентом 40 600 кв. м загрязненной территории", - сказал собеседник агентства. Сорбент позволяет нейтрализовать разлившиеся нефтепродукты.

Кроме того, собрано почти 9 тыс. кубометров топливно-водяной смеси, почти 7 тыс. из них - с акватории реки Амбарной. "При этом более трети из общего количества собрали за минувшие сутки", - сказал представитель штаба. Также в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено почти 30 тыс. тонн загрязненного поверхностного грунта.

Последствия разлива топлива устраняют свыше 680 человек, задействовано более 260 единиц техники, также используется 10 воздушных судов.

29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что стало причиной загрязнения и нанесло вред окружающей среде.