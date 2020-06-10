Дополнительные лаборатории отправили в Норильск для анализа воды и почвы

КРАСНОЯРСК, 10 июня. /ТАСС/. Дополнительные лаборатории Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) отправлены из Новосибирска и Томска в Норильск для анализа состояния воды и грунта после разлива дизельного топлива на местной ТЭЦ. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что стало причиной загрязнения и нанесло вред окружающей среде.
"В помощь им из Новосибирска и Томска в Норильск прибывают две лаборатории ЦЛАТИ со всем необходимым оборудованием. Это позволит более оперативно получать результаты по забору проб воды и грунта", - говорится в сообщении.
Ранее глава Росприродназора Светлана Радионова сообщала, что в работах задействована стационарная лаборатория ведомства, открытая в этом году в Норильске в рамках федерального проекта "Чистый воздух".
В ликвидации последствий разлива заняты специалисты МЧС России, Морской спасательной службы, "Газпром нефть", "Транснефть-Сибирь", компании "Норникель".
Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели локализовали разлив. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.