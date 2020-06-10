Дополнительные лаборатории отправили в Норильск для анализа воды и почвы

КРАСНОЯРСК, 10 июня. /ТАСС/. Дополнительные лаборатории Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) отправлены из Новосибирска и Томска в Норильск для анализа состояния воды и грунта после разлива дизельного топлива на местной ТЭЦ. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что стало причиной загрязнения и нанесло вред окружающей среде.