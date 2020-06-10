Власти Тувы сообщили о состоянии верховного ламы, заразившегося коронавирусом

ТАСС, 10 июня. Верховный лама Тувы Джампел Лодоя, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в правительстве республики в среду.

Ранее коронавирусную инфекцию перенес глава республики Шолбан Кара-оол. Он был госпитализирован, но сейчас вылечился и приступил к своим обязанностям.

"Состояние тяжелое, врачи занимаются им", - сказал собеседник агентства.

По сообщениям местных СМИ, верховный лама, у которого есть ряд заболеваний, введен в искусственную кому.

По данным республиканских властей, на 10 июня в регионе выявлено 2 027 случаев заражения коронавирусом, выписано из больниц 776 человек, два человека умерли.