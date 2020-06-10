МЧС получает по международному договору космические снимки зоны ЧС в Норильске

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Оперативная обстановка в зоне разлива топлива в Норильске оценивается по высокодетальным космическим снимкам, которые МЧС РФ получает благодаря международной хартии. Об этом в среду на заседании рабочей группы правительственной комиссии по ликвидации разлива сообщил замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко.

"Активирована Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам, в соответствии с которой на безвозмездной основе членам хартии предоставляются высокодетальные космические снимки зоны ЧС. Получаемая информация обрабатывается специалистами дежурных смен (Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ) и доводится до оперативного штаба для своевременного принятия решений", - сказал он.

На месте также ведется контроль в том числе с беспилотников. Общие данные наносятся на цифровые карты, которые показывают все проблемные места, добавил Яцуценко.