ПДК вредных веществ в загрязненных водоемах в Норильске превышена в 24 раза

ТАСС, 11 июня. Предельно допустимая концентрация в пробах воды загрязненных дизельным топливом водоемов в Норильске в пределах боновых заграждений превышена в 24 раза, за ними - в 12 раз. Об этом ТАСС сообщили в четверг в оперативных службах.

"Зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов перед боновыми заграждениями в 24 раза, за боновыми заграждениями - в 12 раз", - сказал собеседник агентства. Неделю назад ПДК внутри бонов была превышена в 200 раз.

Всего взято 243 пробы, в том числе 199 проб воды, 12 проб донных отложений и 32 пробы грунта.

Для недопущения дальнейшего распространения топлива по водоемам ежедневно специалисты устанавливают дополнительные боновые заграждения. "На данный момент установлено 32 линии боновых заграждений на реке Амбарной и две - на реке Пясина. Их протяженность превышает уже 3,8 км", - сообщили в оперативных службах.