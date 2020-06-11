Выбросы в Ангару в Усолье-Сибирском произошли с очистных сооружений бывшего химпредприятия

ТАСС, 11 июня. Выброс органического вещества из канализационно-очистных сооружений (КОС) в Усолье-Сибирском, по предварительным данным, произошел с неэксплуатируемых более 10 лет площадок, ранее входивших в производственный комплекс бывшего химпредприятия "Усольехимпром". Об этом ТАСС сообщили в четверг в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

В Усолье-Сибирском с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы распространения опасных веществ. На площадке закрывшегося в 2005 году крупнейшего за Уралом предприятия химической промышленности "Усольехимпром" находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Кроме того, там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами, периодически здесь происходят утечки ядовитых веществ.

"Предварительно, произошел излив стоков из коллектора на территории бывшего "Усольехимпрома" - КОСы не эксплуатируются более 10 лет. Предварительно, произошел прорыв дамбы на иловых площадках. Причины устанавливаются, взяли пробу воды, по пробам воды будет установлен ущерб природе", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве отметили, что угрозы для населения нет. Как пояснили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по региону, его представители совместно с правоохранителями выясняют причины и следствия произошедшего выброса.

Ранее ТАСС сообщал, что в Усолье-Сибирском в районе промливневого коллектора № 1 с территории канализационно-очистных сооружений произошел выброс органического вещества, которое попало в реку Ангару. Предварительно, это иловые остатки - состав и объем уточняется. На месте работают сотрудники природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, МЧС и администрации города, выясняется причина выброса. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы на анализ, ведутся работы по ликвидации разлива, городской водозабор находится выше по течению, в населенных пунктах ниже по Ангаре принимают превентивные меры по контролю качества питьевой воды и дополнительному обеззараживанию.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по региону, следователи работают на месте слива неизвестной жидкости в реку. Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 247 УК РФ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.