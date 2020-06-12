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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Кондитеры Норильска приготовили пироги для спасателей, ликвидирующих разлив топлива

Пироги в благодарность за работу передали 720 спасателям

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Норильские кондитеры приняли участие в акции "Испеки пирог и скажи спасибо", поддержав спасателей, которые ликвидируют разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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"В Норильске в честь празднования Дня России и в рамках всероссийской акции "Испеки пирог и скажи спасибо" кондитерские предприятия передали испеченные пироги в лагерь, где работают спасатели Сибирского спасательного центра МЧС, краевые спасатели, морские спасатели, спасатели Дудинского арктического поисково-спасательного отряда", - сказали в ведомстве.

Идея акции принадлежала региональному управлению по делам культуры и искусства. Его представители договорились с предприятиями и торговыми сетями Норильска. Пироги и благодарность за работу получили 720 спасателей.

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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