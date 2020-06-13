В Норильске нефтепродуктами заполнено большинство доставленных для их сбора емкостей

ТАСС, 13 июня. Большинство емкостей, доставленных в Норильск для хранения собранных после разлива нефтепродуктов, уже заполнены. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Всего было доставлено 97 емкостей общей вместимостью более 24,2 тыс. кубометров. "74 из них уже заполнены. Общий объем составляет 18,5 тыс. кубометров", - сказал собеседник агентства.

Для создания дополнительного запаса в Норильск планируется доставить еще 30 емкостей для хранения собранных нефтепродуктов. Их общая вместимость составит 7,5 тыс. кубометров.

Как пояснили в оперативном штабе, специалисты собирают не само топливо в чистом виде, а топливно-водяную смесь. На данный момент собрано более 21 тыс. кубометров такой смеси. Загрязненный поверхностный грунт свозится в промышленный отвал на ТЭЦ-3, уже вывезено более 55 тыс. тонн.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов разлилось на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что стало причиной загрязнения и нанесло вред окружающей среде.